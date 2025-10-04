Şampiyonlar Ligi'nin fotmatı değişiyor

Mundo Deportivo’nun haberine göre UEFA, Avrupa Süper Ligi’ni temsil eden bir şirketle bir görüşme gerçekleştirerek turnuva için yeni bir format önerisini tartıştı. Görüşmelerde büyük değişiklikler gündeme gelmese de bazı yapısal düzenlemeler masaya yatırıldı.



Önerilen formata göre:



Takım sayısı 36’da kalacak.



Kulüpler UEFA katsayı puanına göre iki torbaya ayrılacak.



İlk torbadaki ve lig aşamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar direkt son 16’ya yükselecek.



İlk torbadaki son 8 ve ikinci torbadaki ilk 8’deki takımlar, son 16’ya çıkabilmek için play-off oynayacak.



Şampiyonlar Ligi’nin adı değişmeyecek ve maçlar ücretsiz olarak bir platform üzerinden yayınlanacak. İzleyicilere reklamlı ve reklamsız seçenekler sunulması planlanıyor.