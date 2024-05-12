Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonluk için kritik gün; Düğüm bugün çözülebilir! /12 Mayıs 2024 09:34

Şampiyonluk için kritik gün; Düğüm bugün çözülebilir!

Lider Galatasaray ile takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6. Kanarya puan kaybederse; Aslan’ın galibiyeti şampiyonun rengini belirleyecek.

SHABER3.COM

Trendyol Süper Lig’de 36. hafta maçlarının tamamı, bugün aynı saatte oynanacak. Tüm karşılaşmalar ligin zirvesini ve alt sıralarını yakından ilgilendiriyor. En büyük heyecanın adresi İstanbul olacak.

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Fatih Karagümrük’e konuk... Fenerbahçe evinde Kayserispor’u ağırlayacak. İki takım arasındaki puan farkı 6. Kanarya puan kaybederse; Aslan kazanırsa şampiyonluğun rengi belli olacak: Sarı-kırmızı.

Fenerbahçe’nin yenilmesi halinde, Galatasaray’a şampiyonluk için 1 puan yetecek. İki takım da kazanırsa, şampiyonluk düğümü önümüzdeki hafta sonunda, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çözülecek.

Aslan kaybeder, Kanarya kazanırsa; önümüzdeki hafta oynanacak derbi öncesi puan farkı 3’e düşecek; sarı-lacivertlilerin umudu biraz da olsa artacak.

AVRUPA SAVAŞI
Süper Lig üçüncüsü UEFA Avrupa Ligi, dördüncü de UEFA Konferans Ligi elemelerine gidecek.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonuç, beşinciyi de Kupa 3’e götürebilir. Bu 3 sıra için çekişen 4 takımdan Trabzonspor (58), küme düşen ilk takım olan İstanbulspor’u ağırlayacak.

Başakşehir (55); ilk 5 şansını sürdüren Sivasspor’a (48); Beşiktaş da (54); yine ilk 5 şansını sürdüren Alanyaspor’a (49) konuk olacak. Kasımpaşa ve Rizespor da Avrupa potasında.

7 TAKIM CAN DERDİNDE: DÜŞMEME SAVAŞI
İstabulspor'un ardından 1.Lig’in yolunu tutacak diğer üç takım bugün belli olmasa da 13. sıradaki Kayserispor ile 19. sıradaki Pendikspor’a kadar sıralanan 7 takım için tehlike çanları çalıyor.

Bugünkü Adana Demirspor-Gaziantep, Hatayspor-Ankaragücü, Konyaspor-Samsunspor, Pendikspor-Rizespor ve Karagümrük-Galatasaray maçları kritik öneme sahip. Asıl düğüm ise büyük bir ihtimalle 37. haftada çözülecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şampiyonluk için kritik gün; Düğüm bugün çözülebilir! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:50:27