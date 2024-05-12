Şampiyonluk için kritik gün; Düğüm bugün çözülebilir!

Trendyol Süper Lig’de 36. hafta maçlarının tamamı, bugün aynı saatte oynanacak. Tüm karşılaşmalar ligin zirvesini ve alt sıralarını yakından ilgilendiriyor. En büyük heyecanın adresi İstanbul olacak.







Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Fatih Karagümrük’e konuk... Fenerbahçe evinde Kayserispor’u ağırlayacak. İki takım arasındaki puan farkı 6. Kanarya puan kaybederse; Aslan kazanırsa şampiyonluğun rengi belli olacak: Sarı-kırmızı.





Fenerbahçe’nin yenilmesi halinde, Galatasaray’a şampiyonluk için 1 puan yetecek. İki takım da kazanırsa, şampiyonluk düğümü önümüzdeki hafta sonunda, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çözülecek.







Aslan kaybeder, Kanarya kazanırsa; önümüzdeki hafta oynanacak derbi öncesi puan farkı 3’e düşecek; sarı-lacivertlilerin umudu biraz da olsa artacak.





AVRUPA SAVAŞI

Süper Lig üçüncüsü UEFA Avrupa Ligi, dördüncü de UEFA Konferans Ligi elemelerine gidecek.





Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonuç, beşinciyi de Kupa 3’e götürebilir. Bu 3 sıra için çekişen 4 takımdan Trabzonspor (58), küme düşen ilk takım olan İstanbulspor’u ağırlayacak.





Başakşehir (55); ilk 5 şansını sürdüren Sivasspor’a (48); Beşiktaş da (54); yine ilk 5 şansını sürdüren Alanyaspor’a (49) konuk olacak. Kasımpaşa ve Rizespor da Avrupa potasında.





7 TAKIM CAN DERDİNDE: DÜŞMEME SAVAŞI

İstabulspor'un ardından 1.Lig’in yolunu tutacak diğer üç takım bugün belli olmasa da 13. sıradaki Kayserispor ile 19. sıradaki Pendikspor’a kadar sıralanan 7 takım için tehlike çanları çalıyor.





Bugünkü Adana Demirspor-Gaziantep, Hatayspor-Ankaragücü, Konyaspor-Samsunspor, Pendikspor-Rizespor ve Karagümrük-Galatasaray maçları kritik öneme sahip. Asıl düğüm ise büyük bir ihtimalle 37. haftada çözülecek.