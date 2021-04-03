Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonluk yolunda Cim Bom'a ağır darbe /03 Nisan 2021 21:40

Şampiyonluk yolunda Cim Bom'a ağır darbe

Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, Hatayspor deplasmanında ağır yara aldı. Galatasaray, misafir olduğu Antakya Atatürk Stadyumu'ndan 3-0 mağlup ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Atakaş Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 21 ve 72. dakikalarda Mame Diouf ve 29. dakikada Ruben Ribeiro attı.

Hatayspor'da Strahil Popov, 79. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Galatasaray 61 puanda kaldı ve ilk sıradaki Beşiktaş'tan 2 maç fazlası olmasına karşın 3 puan geride kaldı. Hatayspor ise 3 maç sonra kazanarak 49 puana yükseldi.

Galatasaray, gelecek haftayı 'BAY' geçtikten sonra 10 Nisan'da Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Hatayspor ise 6 Nisan'da Karagümrük'e konuk olacak.


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