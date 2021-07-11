İngiltere ile İtalya'nın karşı karşıya geleceği Euro 2020 finali öncesinde nefesler tutuldu. Bu dev müsabaka ile ilgili bir değerlendirme yazısı kaleme alan Nurullah Kaya ise şampiyonu takım savunmalarının belirleyeceğini ifade etti.





İşte Nurullah Kaya'nın o yazısı:





Şampiyonu savunma belirleyecek







2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın final maçında bu akşam İngiltere ve İtalya karşılaşacak. Maçın neticesini iki takımın savunma oyuncuları belirleyecek gibi görünüyor. Turnuvadaki maçlara ve istatistiklere baktığımızda her iki takımın yaptığı güçlü savunma sayesinde buraya kadar gelebildiklerini görebiliriz.





Her iki takım şuana kadar istikrarlı bir savunma oyunu sergiledi. Klasik dörtlü savunma anlayışını spor kitaplarına yazdıracak kadar iyi ortaya koydular desek abartmayız. İngiltere'nin savunma oyuncuları daha çok Manchester kulüplerinden geliyor. İngiliz defansı köşelerden gelen müdahalelerde ve kafa vuruşlarında son derece etkili bir savunma yapabiliyor. Burada dikkat çeken önemli nokta, İngiliz savunması rakibinden gelen atağa hem savunmayla hem de hücumla birlikte cevap veriyor. Yani her savunmanın arakasında bir hızlı hücum taktiği yatıyor. Rakip oyuncular orta sahada toparlanmadan gol yollarına girebiliyorlar. Daha çok da kanatlardan bunu yapıyorlar. John Stones ve Harry Maguire, kendilerine güvenen bir merkez defans çifti oluşturuyorlar ve arka dörtlüdeki Kyle Walker ve Luke Shaw'ın kanatlardan buna destek oluyor. Evet İngilizler golü kanatlardan arayacak. Eğer İtalya İngilizlerin kanatlarına basar ve uçmasına engel olursa maçın yönü değişir. Ukrayna ve Danimarka maçlarında net olarak bunu gördük. İtalya'nın iyi savunması var ama bu klasik bir savunma örgüsü. Ancak oyunun gidişatını değiştirecek tecrübeye sahip çok deneyimli savunma oyuncuları var.

Leonardo Bonucci ve Giorgio Chiellini: 34 ve 36 yaşındaki İtalya'nın stoperleri hala pozisyonlarının en iyileri arasında. Marco Verratti ve Jorginho'nun yanı sıra Nicolo Barella'nın etrafındaki üçlü sıra, İtalyan oyununa yön veren isimler. Eğer bu isimler Harry Kane’nin gol atmasına engel olurlarsa kupayı evlerine götürebilirler.





Savunmayla birlikte tabiki kalecilerin özellikle de Gianluigi Donnarumma’yı hafızamıza yazalım. 22 yaşındaki yetenekli kaleci, daha 17 yaşında İtalya'nın en genç milli kalecisi olarak ilk maçına çıkmıştı. Yaklaşık 2 metre boyundaki bu dev adam eğer ilerleyen yıllarda herhangi bir aksilik yaşamazsa dünyanın en iyi kalecilerinden biri olmaya aday. Maç penaltılara kalırsa kalecilerin faktörü daha fazla ön plana çıkacak. İtalyanların en büyük bir başka artısı ise tartışmasız Roberto Mancini. İngilizlerin taktik anlayışını çok iyi okuyabilecek ve takımını hızlı yönlendirebilecek kabiliyetli bir isim. İngilizler uzun yıllardır büyük bir turnuvada başarı kazanamadı. Ülke ve takım çok büyük bir motivasyon içinde. İngilizlerin aksine, İtalyanlar tüm finallerden geçti. Dünya şampiyonalarında, İtalyan takımları 6 kez finale kaldı. Bu akşam İtalyanlar için dördüncü Avrupa Şampiyonası finali olacak. Yani sahada hasret dolu ve arzuyla yanan bir ülkeyle çok daha deneyimli, oturaklı ve sakin bir ülke olacak. Ayrıca İngiltere kesinlikle büyük bir taraftar avantajına sahip. Londra'daki Wembley Stadyumu'nda 65 bin seyirci bekleniyor.





Şuana kadar İtalya ve İngiltere 27 kez karşı karşıya geldi, İtalya 10 kez, İngiltere 8 kez kazandı ve ortada 9 beraberlik var. Takımlar Avrupa Şampiyonalarında 2 kez karşı karşıya geldiler ve ikisinde de İtalya kazandı: 1980'de grup aşamasında (1-0) ve 2012'de çeyrek finalde (penaltılarda 4-2). Son söz olarak eğer her iki takımın bu güçlü defansları işlerini iyi yaparsa biraz sıkıcı ve berabere biten bir 90 dakika izleyebiliriz. Hatta maçın sonucunu penaltılar belirleyebilir. Umarız böyle olmaz ve her iki ülkede maçın gidişatını değiştirebilecek yetenekli isimlerden gelen bol gollü ve temposu yüksek bir karşılaşma izleyebiliriz.