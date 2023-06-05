Samanyolu Haber /Gündem / Samsun’da baraj kapakları açıldı, dere yataklarındaki evlerin boşaltılması istendi /05 Haziran 2023 23:52

Samsun’da baraj kapakları açıldı, dere yataklarındaki evlerin boşaltılması istendi

Samsun'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle 19 Mayıs ilçesinde bulunan barajın tahliye yapmaya başlaması üzerine, ilçe belediye başkanı Osman Topaloğlu vatandaşları uyardı. Topaloğlu, barajdan saniyede 600 metreküp suyun salındığını belirterek, dere yatağında ve yakınında bulunan ev ve iş yerlerinin boşaltılmasını istedi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Samsun’da sağanak yağmurun etkisini sürdürmesi üzerine özellikle ilçelerde vatandaşların tedbirli olmaları ve önlemlerini almaları istendi. 19 Mayıs ilçesinde de aşırı yağışlar nedeniyle köy yollarında heyelanlar oldu. Derelerde su seviyesi arttı. İlçede bulunan 19 Mayıs Barajı da tam kapasite dolunca, kapaklarını açarak su salmaya başladı.

“DERE YATAKLARINDAKİ EVLERİ TERK EDİN”

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, sosyal medya hesabından üst üste paylaşımlar yaparak ilçe halkını uyardı. Belediye ekiplerinin sahada olduğunu belirten Topaloğlu, şu uyarılarda bulundu:

* “Yoğun yağışlar nedeniyle 19 Mayıs Barajımız tamamen dolmuş ve sadece üst savaktan saniyede yaklaşık 600 metreküp su akmaktadır. Harici bir tahliye yapılmamaktadır. Takiplerimiz devam etmektedir.

* Tüm iş makinelerimiz ve ilçemizde özel sektörde bulunan iş makineleri belediyemiz bünyesinde çalışmaya devam etmektedir. Özellikle köprü ağızlarının tıkanmaması için yoğun çaba sarf ediyoruz.

* Vatandaşlarımızın dikkatli olması ve dere yatağında bulunan yerleşim yerlerinin boşaltılmasını önemle rica ediyoruz.”
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