Samsun’da heyelan faciası: Baba ve iki çocuk hayatını kaybetti, anne ağır yaralı

Olay dün gece 23.00 sıralarında Samsun-Ordu karayolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kaya ailesi, heyelan riskinin bulunduğu bölgeye inşa edilen AVM’nin yanındaki akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde araçlarını yıkamak için durdu. Baba Adem Kaya (35) aracı yıkadığı sırada eşi Çiğdem Kaya (29) hava almak için dışarı çıkarken kızları Açelya Mina Kaya (7) ile Ayla Kaya (5) araç içinde kaldı.





Bu sırada oto yıkamanın bulunduğu yerde aniden gerçekleşen heyelan sebebiyle tonlarca taş ve toprak otomobilin üstüne düştü.





İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan anne yaralı olarak kurtarılırken baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.





Kaya ailesinin bir süre önce İstanbul’un Bağcılar ilçesinden Samsun’un İlkadım ilçesine taşındıkları öğrenildi.





Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, Çiğdem Kaya’nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.