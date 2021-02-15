Samsun T Tipi Cezaevinde 22 mahpusun korona testi pozitif

Cezaevlerinden koronavirüs vakaları gelmeye devam ediyor. Samsun T Tipi Kapalı Cezaevindeki mahpuslara da koronavirüs bulaştı. B6 koğuşunda kalan 22 kişinin testi pozitif çıktı. Durumu ağır olan 4 mahpus Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.







Bold Medya’ya ulaşan bir mahpus yakınının verdiği bilgiye göre 10 Şubat 2021’de test yapılan 22 tutuklu pozitif çıktı. Eşiyle en sonra 5 Şubat’ta yapılan kapalı görüşte konuştuğunu söyleyen aile yakını, “Eşim o zaman koğuşta grip olanlar olduğunu söylemişti. Hücreye atarlar diye korkularından doktora çıkmamışlar, kendi kendilerine iyileşmeye çalışmışlar. Tahliye olan bir kişiye prosedür gereği test yapmışlar. O pozitif çıkınca diğerlerine de test yapılınca olay ortaya çıktı” dedi.





Cezaevlerinde bugüne kadar koronavirüs nedeniyle birçok insan öldü. En son 4 yıldır tutuklu olan KHK’lı emniyet müdürü Kahraman Sezer, İskenderun T Tipi Cezaevinde, KHK’lı din kültürü öğretmeni Ersoy Karamustafa (44) Manisa T Tipi Cezaevinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.