Savcı ve eşi ağır yaralı, savcının 8 yaşındaki kızı öldü

Samsun cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın kullandığı cip ile bir otomobilin çarpıştı. Bir anda alevler içinde kalan cipte bulunanlar etraftakilerin yardımı ile kurtarıldı.





Sekiz kişinin yaralandığı kazada Savcı Yılmaz'ın 8 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.





Samsun Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz'ın kullandığı 06 NS 891 plakalı cip ile 34 NE 1076 plakalı otomobil Terme istikametinde Namazlı mevkiinde çarptı.





Çarpmanın ardından alev alan cipte sıkışan Yılmaz'ın küçük kızı hayatını kaybetti. Yaralı kurtulan Savcı Yılmaz'ın ve eşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.





8 KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI





Edinilen bilgiye göre Samsun Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz (38) idaresindeki 06 NS 891 plakalı cip yoldan çıkarak refüjden aydınlatma direğine çarparak savruldu.





Savrulma esnasında diğer şeride geçip karşı yönden gelmekte olan Murat Lokumcu (30) yönetimindeki 34 NE 1076 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.





Çarpışmanın ardından savcının içinde bulunduğu taşıt alev adı ve yanmaya başladı. Bu sırada vatandaşlar yanan araçta bulunan yaralılara müdahale ederek sopa ile camları kırıp içinde bulunanları dışarı çıkarmayı başardı.





SAVCININ 8 YAŞINDAKİ KIZI HAYATINI KAYBETTİ







Savcının yanan araçta sıkışan 8 yaşındaki kızı Zehra Yılmaz hayatını kaybetti. Kazanın ardından savcının aracı tamamen yanarken, itfaiye ekipleri yanan araçlara soğutma çalışması yaptı.





Savcı Ümit Yılmaz'a ait taşıt feci kazada alev aldı. Taşıttan geriye demir yığını kaldı.







Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kazada araç sürücüsü savcı Ümit Yılmaz ile eşi Emel Yılmaz ağır yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Murat Lokumcu ile Burcu Lokumcu (30), 1 yaşlarındaki Asil Lokumcu, Mustafa Tekin (30) ve Gülay Dindar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.





İlk müdahalesi yapılan savcı ve eşi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

