Samsun'da ilginç girişim: Atatürk heykeline halat bağlayıp devirmeye çalıştılar

Samsun dikkat çeken bir girişime sahne oldu. Bazı kişile Atatürk heykeline halat bağlayıp, heykeli yıkmaya çalıştı.





Samsun’daki Mustafa Kemal Atatürk anıtı, Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılarak 29 Ekim 1931 tarihinde Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 yılında kente ayak bastığı noktaya konulmuştu.





İddiaya göre, anıta dün akşam kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırganlar, anıta ip bağlayıp çekerek yıkmaya çalıştı.





Saldırganlar daha sonra ipleri bağladıkları yerde bırakıp kayıplara karıştı. Polis çevredeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede parkın içine giren bir aracın tespit edildiği belirtildi.





Samsun Valiliği, olayla ilgili 2 kişinin tespit edildiğini ve yakalanarak sorgulamalarına başlandığını açıkladı. “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun’da simge haline gelen Atatürk anıtına yapılan bu saygısızlığın asla kabul edilemeyeceği” belirtilen açıklamada, “Kolluk birimleri ilgili aracı tespit etmiştir. Onur Anıtı’na urgan asmak suretiyle saldırı gerçekleştiren 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç Valiliğimizce yakinen takip edilecektir” ifadeleri kullanıldı.???????