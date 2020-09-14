Samanyolu Haber /Gündem / Samsun'da ırkçı saldırı /14 Eylül 2020 20:05

Samsun'da ırkçı saldırı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde fırın işçisi olarak çalışan Suriyeli mülteci Eymenh Hammamı, ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. 16 yaşındaki Hammamı bıçaklanarak katledildi.Samsun’da Suriyeli Eymenh Hammamı ırkçı saldırıda bıçaklanarak katledildi.

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Vezirköprü ilçesinde fırın işçisi olarak çalışan Suriyeli mülteci Eymenh Hammamı (16) dün akşam saatlerinde maruz kaldığı ırkçı saldırı sırasında bıçaklanarak öldürüldü.

Bu sırada Eymenh’in yanında bulunan ağabeyi İbrahim Hammamı, kardeşi ve iki kuzeni ile yol kenarında bekledikleri sırada yanlarına yanaşan bir araçtan kendilerine ırkçı küfürler edildiğini ve 4 kişinin arabayla önlerini kestiklerini anlattı. “Küfürlere karşı ırkçılıktır bu dedik, hep bu durumları yaşadığımız için alttan aldık” diyen İbrahim Hammamı, aynı grubun bir süre sonra tekrar yollarını kestiğini ifade etti.

’20 KİŞİ OLARAK GERİ DÖNDÜLER’

Hammamı sonrasında yaşananları şöyle aktardı: “Arkadaşlarını getirmişler, 20 kişi kadar varlardı. İki kişinin elinde bıçak vardı. ‘Bizler kardeşiz, yapmayın dedik’ ama saldırdılar. Ben o sırada uzaktan geçen bir polis arabası gördüm, motosikletimle peşine düştüm. Polisleri alıp geldiğimde kardeşim kanlar içindeydi. Geç kalmıştık.”

Kardeşinin birçok bıçak darbesi aldığını belirten Hammamı, 9 yıldır Samsun’da yaşadıklarını aynı grup ile defalarca karşılaştıklarını dile getirdi. Hammamı, “Bunu yapanlar cezasını alsın, adalet yerini bulsun. Kardeş acısı zordur, o hepinizin kardeşi, öyle düşünün” ifadelerini kullandı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kardeşinin 4 senedir fırınlarda çalıştığını ifade eden ağabey Hammamı, “Eymenh 50 TL yevmiye alıyordu. Akşama kadar çalışıyor, akşamları da gençlik spor merkezinde kursa gidiyordu. Annem ve babam çok kötü durumda. Yarın cenazeyi otobüsle Vezirköprü’ye götürüp orada toprağa vereceğiz” diye konuştu.

Saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, Hammamı ailesi 20 kişinin tamamından şikayetçi olacağını açıkladı.
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