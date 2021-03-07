Samsun'da korkunç olay: Eski eşini çocuğunun yanında öldüresiye dövdü

Olay, Samsun Canik Belediye Binası'nın bahçesinde yaşanırken, bazı sosyal medya kullanıcılarının olay anında evlerinin camından çektikleri videoyu paylaşmasının ardından tepkiler yükselmeye başladı.



Görüntülerde kadına, küçük kızının çığlıklarına rağmen defalarca tekme atan isminin İbrahim Zarap olduğu öğrenilen adam, kendisine sözlü olarak "Ne yapıyorsun sen" diyenlere tepki gösterdi.





Saldırgan erkeğin, olay sonrasında kaçmak isterken çevredekilerin müdahalesiyle karşılaştığı görüntüler paylaşılırken, şahsın gözaltına alındığı bildirildi.





Eşinin saldırısı sonrasında kanlar içinde kalan ve bilincini kaybeden kadın, çağrılan ambulansla Samsun Gazi Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun Kadın Dayanışması'ndan yapılan açıklamada "Basından aldığımız son bilgiye göre kadın arkadaşımız hayatta ve durumu iyi" denildi. Saldırgan kişi ise sosyal medyada oluşan tepki dalgası sonrası süratle gözaltına alındı ve bu sabah tutuklandı.



