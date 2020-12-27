Samanyolu Haber /Teknoloji / Samsung, Android 11 güncellemesi alacak telefon modellerini açıkladı /27 Aralık 2020 15:16

Samsung, Android 11 güncellemesi alacak telefon modellerini açıkladı

Samsung, Android 11 güncellemesi alacak telefon modellerini açıkladı.

SHABER3.COM

 Bazı modeller için güncelleme aralık-ocak ayında gelirken bazıları yeni sürüm için ağustos ayını bekleyecek.

İşte güncelleme gelecek modeller:

Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S10, Galaxy S10 Lite,
Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Fold, Galaxy M21, Galaxy M30s, Galaxy M31

Galaxy A51, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Tab S7, Galaxy A50, Galaxy M51, Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A70, Galaxy A71, Galaxy A80, Galaxy A01, Galaxy A11, Galaxy M11, Galaxy A30, Galaxy A10, Galaxy A10s, Galaxy A20, Galaxy A20s, Galaxy A30s
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