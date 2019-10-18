Samanyolu Haber /Teknoloji / Samsung dev güvenlik açığını kabul etti /18 Ekim 2019 23:16

Samsung dev güvenlik açığını kabul etti

Samsung, Galaxy S10'un kilidinin herhangi birinin parmak iziyle açılabildiğini doğruladı.

SHABER3.COM

Samsung, Galaxy S10'un kilidinin herhangi birinin parmak iziyle açılabildiğini doğruladı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, diğer yeni telefonlarda olduğu gibi, bu Samsung telefonda da tüm hassas bilgiler yalnızca telefon sahibinin parmak iziyle açılabilmesini amaçlayan bir parmak izi sensörüyle korunuyor.

Ne var ki teknik bir sorun, Samsung onaylı olmayan bir ekran koruyucusu kullanılan telefonlara herkesin giriş yapabileceği anlamına geliyor. Teknoloji devi, sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi çıkaracağını duyurdu.

Güvenlik açığı ilk defa, cihazına internetten aldığı resmi olmayan bir ekran koruyucu taktığında eşinin de telefonunu açabildiğini gören Britanyalı bir kadın tarafından tespit edildi. Samsung konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu konuyu araştırıyoruz ve yakında bir yazılım güncellemesi yayımlayacağız. Soruları olan ya da son güncellemeyi indirme konusunda desteğe ihtiyaç duyan tüm kullanıcılarımıza bizimle doğrudan temasa geçmelerini öneriyoruz."

Ayrıca şirket, müşterilerine cihazları için yalnızca Samsung onaylı aksesuarları kullanmalarını öneriyor.

Galaxy S10'da telefon ekranına gömülü bir parmak izi tarayıcı mevcut. Ultrasonik sensör, kullanıcıyı tanımak için bir parmak izinin 3D girintilerini tespit eden ultrasonik sinyaller gönderiyor.

İlk olarak The Sun tarafından haberleştirilen olayda, Lisa Neilson internetten 2,70 sterline (yaklaşık 20 TL) satın aldığı ekran koruyucusunu kullanırken daha önce cihaza kayıtlı olmayan bir parmak iziyle telefon kilidini açabildiğini aktardı. Habere göre kocası da kendi parmak izleriyle telefonun kilidini açabildi ve aynı durum, ekran koruyucu başka bir akrabanın Samsung cihazına takıldığında da gözlendi. Neilson konuyu "gerçekten endişe verici" diye nitelendirdi.

Parmak izi ve yüz tanıma sistemleri gibi biyometrik tarayıcılar, şifreler ve sayısal kodlara nazaran kopyalaması ya da bulması daha zor olup genel olarak da daha güvenli görüldüğü için akıllı telefonlarda giderek daha yaygın hale geliyor.
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