Samsung, Galaxy S4’ü olana 10 dolar verecek

Samsung, Galaxy S4 modeli için müşterilerine 10 dolarlık ödeme yapacak. Bir davanın sonucunda ortaya çıkan bu ceza Samsung’a 2.8 milyon dolara patlayacak.





Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2013 yılında Galaxy S4 isimli modelini piyasaya sürmüştü ve o dönem bu telefon büyük ses getirmişti. Bunun nedeni ise Galaxy S4’ün o dönemin teknolojilerine oranla fazlasıyla cazip özellikler sunmasıydı.





Ancak elbette artık Galaxy S4 eskisi kadar popüler bir telefon değil ve günümüz akıllı telefon teknolojilerinin bir hayli altında kalıyor.





Ancak Samsung, bu telefonla ilgili bir kez daha gündeme geldi. Samsung’a Galaxy S4’ün CPU ve GPU puanlarını şişirmekle ilgili açılan bir dava sonuçlandı ve davanın sonucu, ABD Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi tarafından ilan edildi.





Mahkeme, Samsung’un Galaxy S4’le ilgili yanlış bilgi verdiğini ve bu yüzden de suçlu bulunduğunu açıkladı.





CPU VE GPU PUANLARI OLDUĞUNDAN ÇOK DAHA YÜKSEK GÖSTERİLDİ





Şirket, telefonun normal değerinden çok daha yüksek puan gösterip Galaxy S4’ün gerçekte olmadığı kadar güçlü olduğunu iddia ediyordu ancak bu durumun bir aldatmacadan ibaret olduğu ortaya çıktı.





Açılan dava Samsung’a 13.4 milyon dolara mal oldu. Mahkeme, Samsung’un Galaxy S4 sahiplerine toplamda 2.8 milyon dolar ödemesine karar verdi. Samsung’a 10.4 milyon dolar da ihtiyati tedbir kondu. 2.8 milyon dolarlık ceza, Samsung’un Galaxy S4 sahiplerine 10’ar dolarlık (yaklaşık 57 TL) ödeme yapacağı anlamına geliyor.





Mahkeme sonucuna göre Samsung, ilerleyen dönemlerde Galaxy S4 sahiplerine yapacağı 10 dolarlık ödeme ile ilgili bir e-posta gönderecek. Bu e-posta, Galaxy S4 sahiplerinin geri ödemelerini nasıl alacağına dair çeşitli bilgiler içerecek. Ancak bu durumun Türkiye’deki Galaxy S4 sahiplerini etkileyip etkilemeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.