Samanyolu Haber /Teknoloji / Samsung Galaxy'de "yeşil ekran" krizi /25 Haziran 2020 11:01

Samsung Galaxy'de "yeşil ekran" krizi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S20 modeli akıllı telefonlarda ortaya çıkan "yeşil ekran" arızası diğer modellere de sıçradı.

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Galaxy S20 Ultra akıllı telefonlarında farklı problemlerle karşı karşıya gelen Güney Koreli Samsung, çok sayıda müşteriden çeşitli şikâyetler almıştı. 

Müşteki müşteriler arasında kameranın kendi kendine kırıldığını iddia edenler ve ekranın yeşile döndüğünü söyleyenler de var. 

MÜŞTERİLERDEN ŞİKÂYET YAĞDI

Galaxy S20 Ultra için daha önce ortaya çıkan "yeşil ton" arızası, bu kez diğer Galaxy akıllı telefonlarda da görüldü. Şikâyetler kartopu gibi büyürken, problemin son güncellemeden kaynaklandığı iddia ediliyor.

Chip Online'in haberine göre özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa ve Hindistan'da görülen yeşil ekran problemi, ekran parlaklığı kısıldığında, karanlık ortamda görülebiliyor. 

Şu ana kadar Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy S9 serisi ve Galaxy Note 10 Lite akıllı telefonlarını etkilediği görülen sorun, farklı kaynaklardan Samsung'a iletilmiş durumda.

Samsung'un bir güncelleme ile çözüm bulmaya çalıştığı belirtiliyor. 
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