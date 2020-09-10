Samsung Huawei çiplerini ambargo sebebiyle bıraktı

Chip'de yer alan, Kore medyasındaki haberlere göre Samsung, yarı iletken çözümlerini Huawei'ye sağlamayı durdurma kararını kesinleştirdi.







Buna göre Samsung ve HK Hynix, önümüzdeki salı gününden (15 Eylül) itibaren Huawei ile yarıiletken ticaretini durduracak.





Bu gelişme sonrasında Huawei'nin DRAM ve NAND çiplerini tedarik etmek için başvurabileceği seçeneklerin sayısı çok azalacak.





Samsung'un bu adımı atmasının nedeni, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından geçen ay uygulanan ek yaptırımlar. İlk yaptırımlar bellek üreticilerini ilgilendirmese de, federal hükümetin yeni kurallarına göre ABD'ye ait teknolojileri kullanan yarıiletken şirketlerinin Huawei ile çalışmadan önce Washington'dan bir onay alması gerekiyor.





Huawei, bellekçiplerinde Samsung'un en büyük müşterilerinden biri olduğundan yaşananlar Samsung için ciddi bir kayıp. Ancak Huawei, aynı zamanda Samsung'un büyük bir rakibi olduğundan durumun bir miktar dengelendiği söylenebilir. Seçenekleri neredeyse yok olan Huawei'nin bu durumda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.





Bu gelişme sonrasında Huawei'den resmi bir açıklama geldi:





"Huawei olarak, bireysel tedarikçilere bağlı olmayan çeşitlendirilmiş bir tedarik sistemimiz bulunuyor. Ekran tedarikini sürdürmek için farklı teknoloji çözüm ortaklarımız da mevcut. Tüketicilere daha iyi ürün ve hizmetler sunmak için tedarikçilerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz."