Samanyolu Haber /Teknoloji / Samsung ismini değiştirdi /02 Mart 2023 12:48

Samsung ismini değiştirdi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Japonya'da artık farklı bir isim kullanacak. Artık Samsung'un Japonya'daki isimi "Galaxy" olacak.

SHABER3.COM

Samsung, son zamanlarda marka değişikliğine gitmeye başladı. Bu marka değişikliğinin ilk hamlesi Japonya'da yapıldı. Güney Koreli şirket artık Japonya'da Samsung ismi yerine "Galaxy" ismini kullanacak. Bu kararı almasındaki en büyük neden ise iki ülke arasındaki gerilim olarak tahmin ediliyor.

Güney Kore ve Japonya arasında yaşanan siyasi gerilim nedeniyle Samsung markalandırmasını Galaxy olarak yapma kararı aldı. Japonya'da bulunan hem çevrimiçi hem de lokal mağazalarda Samsung ismi kaldırıldı ve Galaxy yapıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 2020 senesinde Tokyo'da düzenlenen Olimpiyatlarda Samsung, sponsor olmasına rağmen Galaxy isimi ile yer almıştı. Şirket bu kararı genele yayarak Japonya'daki pazar hacmini büyütmeye çalışacak.
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