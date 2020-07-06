Samsung virüse karşı özel telefon kılıfı çıkardı

Yüzeylerden de bulaşan virüs bulaşmasındaki en büyük tehlikelerden biri de sıklıkla temas edilen cep telefonları.Güney Koreli teknoloji devi Samsung, virüslere karşı yeni bir telefon kılıfı geliştirdiğini açıkladı.







Üzerinde antimikrobiyal bir kaplama bulunacak bu kılıf sayesinde virüs ve virüs partikülleri telefonunuzun üzerinde durmayacak.





Arizona Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koyan ilgili rapora göre antimikrobiyal kaplamanın yüzeyi, insanları koronavirüsten uzak tutabilecek. Bu korumanın 90 güne kadar etkili olabileceği söylendi.





Bu kaplamanın kullanıldığı bir yüzeyde koronavirüs riskinin 10 dakika içinde yüzde 90, iki saat içinde ise yüzde 99.9 oranında azalacağı söylendi. Bu sebeple Samsung da bu kaplamayı kendi akıllı telefonlarında kullanılan kılıflar için uygun gördü.