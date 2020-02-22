Samanyolu Haber /Teknoloji / Samsung'da şok! /22 Şubat 2020 22:09

Samsung'da şok!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Gumi şehrindeki fabrikasını Koronavirüs salgını riski sebebiyle kapattı.

SHABER3.COM

Samsung mobil cihaz üretimi yapılan fabrikada 24 Şubat itibarıyla faaliyetin durdurulacağını kaydetti. Tesiste çalışan bir kişi hastaneye kaldırılmış, çalışana Koronavirüs teşhisi konulmuştu. 

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Enfeksiyon kapan çalışanla temas kuran tüm iş arkadaşları karantinaya alındı ve enfeksiyon kapıp kapmadıklarını test etmek için gerekli adımlar atılıyor."

GÜNEY KORE'DE İLK CAN KAYBI

Güney Kore'de Koronavirüs sebebiyle ilk can kaybı dün yaşanmıştı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri Cheongdo'da hastanede tedavi gören 63 yaşındaki erkek hastanın öldüğünü açıklamıştı.

12 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde başlayan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında şu ana kadar 2 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. 

100 bine yakın vak'a tespit edilirken, salgın en son Türkiye'nin doğudaki komşusu İran'a sıçramıştı. İran'da iki günde 10'a yakın kişi hayatını kaybetti. 
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