Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline kadar varan yolsuzluk skandalı kapsamında yargılanarak hüküm giyen Samsung'un Genel Müdür Yardımcısı Lee Jae-yong, 30 ay hapse mahkum edilmiş olmasına rağmen şartlı tahliye edildi.





Geçmişte üç kez eğilip pişmanlığını göstererek özür açıklaması yapmış olan Samsung'un 53 yaşındaki varisi, "İnsanlar için çok fazla endişe kaynağı oldum. Derinden özür dilerim. Benimle ilgili endişeleri, eleştirileri, kaygıları ve yüksek beklentileri dinliyorum. Çok çalışacağım" dedi.





Lee, devlet başkanlığından azledilmesi sonrası 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Park ile Park'ın danışmanı Çoi Soon-sil'e 38 milyon dolar rüşvet vermekle ve karşılığında kendisinin holdingin nihai başkanı olmasının yolunu açan tartışmalı bir Samsung birleşmesine siyasi destek almakla suçlanıyordu. Zira birleşme anlaşması, hükümete bağlı ulusal emeklilik fonunun desteğini gerektiriyordu.





Güney Kore'nin 1961-79 arasında iktidarı elinde tutan diktatör Park Chung-hee'nin kızı olmasına rağmen 2013'te cumhurbaşkanı seçtiği, 2016'da azlettiği, 2017'de gücü kötüye kullanma, rüşvet, baskı, devlet sırlarını sızdırmaktan tutukladığı Park Geun-hye, 22 yıllık cezasını hapiste çekiyor.





'Diktatörün kızının akıl hocası' olarak tanınan Ebedi Yaşam Kilisesi isimli tarikatın liderinin kızı Choi Soon-sil de oligarklardan on milyonlarca dolar rüşvet toplamaktan 18 yıllık hapis cezasını yatıyor.

Büyükbabası tarafından kurulan Samsung Electronics'in 2014'ten beri fiili başkanı olan Lee, 18 Ocak’ta rüşvet ve zimmete para geçirmekten suçlu bulunduktan sonra aldığı cezanın yarısından biraz fazlası olan 207 gün hapis yattı.Güney Kore’nin Japon işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 15 Ağustos Ulusal Bağımsızlık Günü öncesi şartlı tahliyesine karar verilen 800 kişiden biri olan Lee, cezaevi çıkışı gazetecilere konuştu.