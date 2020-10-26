Samanyolu Haber /Gündem / Samsung'un Patronu öldü hisseler fırladı /26 Ekim 2020 13:09

Samsung'un Patronu öldü hisseler fırladı

Güney Koreli elektronik şirketi Samsung Electronics ve iştiraklerinin hisseleri, holdingin yönetim kurulu başkanı olan Lee Kun-hee'nin dün hayatını kaybetmesinin ardından pay satışı, temettü artışı ve uzun süredir beklenen yeniden yapılanma olasılıkları ile yükseldi.

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Yatırımcılar, Lee Ailesi’nin idaresinin devam ettirilmesi ve borsadaki şirketler için yaklaşık 10 trilyon Kore wonu (8.9 milyar dolar) olarak hesaplanan veraset vergisi ödemesinin şirket için değişim katalizörü olacağını belirttiler. Samsung C&T hisseleri iki aylık zirvesinde %13.5 artışla, Samsung Life Insurance hisseleri ise %3.8 artışla günü tamamlarken, grubun en önemli şirketi olan Samsung Electronics hisseleri ise %0.3 primle günü kapattı.

Vefat eden holding başkanının oğlu ve vârisi olan Jay Y. Lee’nin Samsung C&T şirketinde %17.3 hissesi bulunuyor. NH Investment Securities analisti Kim Dong-yang, “Veraset vergisi çok yüksek. Bu yüzden aile üyelerinin Samsung Life gibi esas önemde olmayan şirketlerindeki hisseleri satmaktan başka seçenekleri kalmayabilir” dedi. KB Securities analisti Jeong Dong-ik ise “Ailenin bu kadar yüksek veraset vergi ödemelerini karşılayabilmesi için Samsung C&T şirketinin temettüleri artırmayı gözden geçirmesi muhtemel” diye belirtti.

Altı sene önce kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmış olan Samsung Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Lee, dün hayata 78 yaşında gözlerini yumdu.
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