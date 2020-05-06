Samanyolu Haber /Teknoloji / Samsung'un veliahtı rüşvet skandalı nedeniyle özür diledi /06 Mayıs 2020 11:55

Samsung'un veliahtı rüşvet skandalı nedeniyle özür diledi

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline kadar varan rüşvet skandalı kapsamında yargılanarak hüküm giyen Samsung'un varisi Lee Jae-yong özür diledi.

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Samsung'un varisi Lee Jae-yong, Güney Kore’yi olduğu kadar teknolojiyi dünyasını da sarsan yolsuzluk ve rüşvet skandalı nedeniyle kamuoyundan özür diledi.

Samsung’un, başkent Seul’daki binasında beş yıl aradan sonra gazetecilerin karşısına çıkan Lee, tam üç kez eğilerek pişmanlığını gösterdi.

Lee, “Teknolojimiz ve ürünlerimiz birinci sınıf olarak takdir ediliyor ama kamuoyunun Samsung’a bakışı hâlâ sert. Bu benim hatam. Özür diliyorum” dedi.

Sendika kuralını kaldırıyor, yönetimi çocuklarına bırakmıyor
Lee, ayrıca işçi sendikalarının faaliyetlerine izin verilmemesi nedeniyle de özür diledi ve şirketin ‘sendika yok’ kuralını değiştirme sözü verdi.

Skandalın ardından başlayan, yönetimi kimin devralacağına dair tartışmalara da değinen Lee, net bir şekilde, koltuğunu çocuklarına bırakmayacağını söyledi.

Lee Jae-yong, babası Lee Kun-hee’nin 2014 yılında kalp krizi geçirmesinden bu yana Samsung’u yönetiyor.

Lee Jae-yong, hükümet yetkililerine rüşvet verdiği için suçlu bulunmuş ve 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmıştı. Siyasi nüfuz elde etmek için 40 milyon dolar rüşvet veren Lee, 2017’de beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakkında hapis kararı çıkarıldıktan sonra bir yıl tutuklu kalan Lee, bu sürenin sonunda serbest bırakılmıştı. Ancak yeniden yargılama süreci devam ediyor.
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