Samsung'un veliahtına hapis cezası

Güney Kore'de Seul Yüksek Mahkemesi daha önce eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı davasında yargılanan Lee Jae-yong hakkındaki kararını açıkladı.





Kararda, Samsung veliahtı Jae-yong'un Park'a ve Park'ın danışmanı Çoi Soon-sil'e rüşvet vermekten suçlu bulunduğu ve 2,5 yıl hapis cezasına mahkûm edildiği belirtildi.





Jae-yong'un avukatları, başkanlık yetkilerinin kötüye kullanılması sebebiyle mağdur olduğunu belirterek, 2015'deki anlaşmanın "olağan iş faaliyeti" olduğunu iddia etti.





DEVLET BAŞKANINA RÜŞVET VERMEKLE SUÇLANDI





52 yaşındaki veliaht daha önce eski Devlet Başkanı Park'ın görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanarak hüküm giymişti.





Lee Jae-Yong, Park'ın yakın dostu Çoi'nin yöneticisi olduğu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla hükmet üyelerine bağış adı altında rüşvet vermekle suçlanmıştı.



