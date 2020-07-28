Samsung'un yeni telefonunun fiyatı sızdırıldı

Tanıtım öncesi Note 20 Ultra'ya ait sızıntılar daha önce ortaya çıkmıştı. Samsung'un dört yeni telefonu ve iki yeni giyilebilir cihazı, 5 Ağustos'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde ortaya çıkacak.Samsung'un yeni amiral Galaxy Note 20 4G, Galaxy Note 20 5G ve Galaxy Note 20 Ultra 5G fiyatları sızdı. Ayrıca yeni kablosuz kulaklık Galaxy Buds Live fiyatı da göründü.





Bilişim sitesi CHIP'in haberine göre Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra Türkiye fiyatları oldukça merak ediliyor. Fakat daha Türkiye fiyat bilgisi belli olmadı. Ancak buna karşın yurt dışından Galaxy Note20 fiyatı ile ilgili önemli bilgiler geliyor.





Önemli teknoloji sızıntılarıyla ünlü Ishan Agarwal, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Galaxy Note20 Avrupa fiyatlarını açıkladı.Yaptığı paylaşımda, Galaxy Notw20 ve Galaxy Note20 Ultra fiyatlarını paylaşan Agarwal, ayrıca Samsung'un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Live fiyatını da aktardı.





Paylaşıma göre 256 GB hafızalı Galaxy Note20 fiyatları şu şekilde olacak:





Galaxy Note20 4G 999 Euro

Galaxy Note20 5G 1099 Euro

Galaxy Note20 Ultra 5G 1349 Euro

Samsung Galaxy Buds Live fiyatının da 189 Euro civarı olacağını söyleyen Agarwal, bu fiyatların hafif de olsa sapabileceğini de belirtti.



