Samuel Eto'o başkan oluyor!

Eski yıldız futbolcu Samuel Eto’o, Kamerun’da federasyon başkanlığına aday olacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Artık Kamerun Futbol Federasyon başkanı olma zamanı geldi. Başkanlığa adaylığımı duyurmaktan onur ve gururluyum” dedi.
Kariyeri boyunca Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde top koşturan Eto’o Chelsea, Barcelona, Inter gibi kulüplerde forma giydi. Ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formalarını terleyen Kamerunlu yıldız, Kamerun’da futbolun başına geçmeye hazırlanıyor.