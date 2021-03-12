San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu









Nikaragua’nın başkenti Managua’nın kuzeybatısında yer alan San Cristobal Yanardağı'nda salı gününden bu yana devam eden patlamanın ardından Chinandega şehrini kül kapladı.





Yetkililer, kentin üzerine yağan kül sebebiyle görüşün önemli ölçüde azaldığını belirtti. Nikaragua'nın en yüksek yanardağından yaklaşık 7 kilometre uzakta yaşayan Chinandega kenti sakini avukat Pablo Medina, "Büyük patlama olduğunda ve gökyüzü kararmaya başladığında evde öğle yemeği yiyordum" dedi.





Evini yoğun bir kükürt kokusunun kapladığını ve her şeyi kül kapladığını söyledi. Yetkililer, tahliye kararı için henüz erken olduğunu ifade etti.