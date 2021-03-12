Samanyolu Haber /Gündem / San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu /12 Mart 2021 16:11

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

Nikaragua’nın başkenti Managua’nın kuzeybatısında yer alan ve üç gündür aktif hale gelen San Cristobal Yanardağı Chinandega şehrini küle boğdu.

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu



Nikaragua’nın başkenti Managua’nın kuzeybatısında yer alan San Cristobal Yanardağı'nda salı gününden bu yana devam eden patlamanın ardından Chinandega şehrini kül kapladı.

Yetkililer, kentin üzerine yağan kül sebebiyle görüşün önemli ölçüde azaldığını belirtti.  Nikaragua'nın en yüksek yanardağından yaklaşık 7 kilometre uzakta yaşayan Chinandega kenti sakini avukat Pablo Medina, "Büyük patlama olduğunda ve gökyüzü kararmaya başladığında evde öğle yemeği yiyordum" dedi.

Evini yoğun bir kükürt kokusunun kapladığını ve her şeyi kül kapladığını söyledi. Yetkililer, tahliye kararı için henüz erken olduğunu ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu Sonraki Haber >>

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

Çin'in StarWars robotları

Çin'in StarWars robotları

Canlı yayında akılalmaz kaza

Canlı yayında akılalmaz kaza

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Sabırsızlık felaket getirdi

Sabırsızlık felaket getirdi

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti

Bakın pamuklu maskeler neden daha koruyucu

Bakın pamuklu maskeler neden daha koruyucu

Tren otobüsü biçti

Tren otobüsü biçti

Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada

Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:29:50