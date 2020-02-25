Samanyolu Haber /Dünya / SANA'dan flaş iddia /25 Şubat 2020 20:15

SANA'dan flaş iddia

İdlib krizi tırmanıyor. Ankara-Moskova hattında İdlib krizi nedeniyle diplomatik temaslardan henüz bir sonuç çıkmazken, bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SHABER3.COM

Suriye ordusunun İdlib’de radikal cihatçılara karşı operasyonları hızla devam ederken, Suriye Resmi Haber Ajansı (SANA) Esad’a bağlı ordunun kentte Türkiye’ye ait bir İnsansız Hava Aracı (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Haberde “Suriye ordu birlikleri, İdlib bölgesinin güneydoğusundaki Dadih köyü yakınlarında Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir İHA düşürdü” denildi.

Intel Air&Sea de Suriye ordusu tarafından düşürülen İHA'ya ilişkin görüntüler paylaştı.Türkiye'nin İdlib'e askeri sevkiyatları ise devam ediyor. Son olarak TSK’ye ait 50 araçlık bir konvoy İdlib'e girmişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, 2 Şubat sonrasında Türkiye’den İdlib’e giriş yapan konvoylardaki araç sayısı 2 bin 850, asker sayısı da 7 bin 600 civarında. 
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