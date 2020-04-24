Samanyolu Haber /Gündem / Sanal Derse alışamadılar... Öğrenciler evde çok az çalışıyor /24 Nisan 2020 11:14

Sanal Derse alışamadılar... Öğrenciler evde çok az çalışıyor

Almanya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, Almanya'da Lise öğrencileri evden çalışmaya alışamadılar Almanya'da evden yapılan derslere katılım ortalama iki saate kadar düştü.

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Korona salgını sebebiyle bir çok ülkede olduğu gibi Almanya'da da öğrenciler uzun süredir okula gidemiyor. Eğitimciler ve yöneticiler öğrencilerin derslerinden uzak kalmaması için sanal olarak derslere katılmaları için her türlü tedbiri alıyor. Ancak Birçok lise öğrencisi şu anda öğretim materyallerinin sağlanmasına rağmen derslerine ve ödevlerine okulda olduğundan çok daha  az zaman harcıyor. 

Almanya Nürnberg İşgücü Piyasası ve Mesleki Araştırma Enstitüsü (IAB) tarafından yapılan bir ankette, lise öğrencilerinin üçte birinden fazlası (yüzde 37), günde iki saatten az bir süre ödevlerine veya dijital dersleri yapmak için harcadıklarını beyan etti.

Hafta boyunca, çalışmaya göre, yüzde 27'de, dört gençten sadece biri günde dört veya daha fazla saatini ödev veya dijital dersler gibi okul aktiviteleri yaparak geçiriyor. Yüzde 35'i bunu günde iki ila dört saatin altında geçiriyor.
Lise bitirme sınavlarına hazırlanan Abitur sınıfındakiler yüzde 46 ile okulda günde iki saatten daha az zaman harcadıklarını söylüyor 

Ancak bunun nedeni, hazırlık ertelemesinin hazırlıkları kesintiye uğratması olabilir.

Tüm okullar öğrencilerine gerekli materyali düzenli olarak gönderiyor 

Araştırmaya göre, ankete katılan gençlerin büyük çoğunluğu haftada en az bir kez öğretmenlerinden  öğretim materyali gönderildiğini söylüyor

Ankete katılanların yüzde 47'sinde bu, günlük olarak, haftada en az bir kez yüzde 47'sinde oluyor.

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