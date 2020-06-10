Sanal derse ilgi yok

İlk ve orta dereceli okullarda uzaktan eğitim süreci 19 Haziran’da sona erecek. Uzaktan eğitimle geçen yaklaşık üç ayda öğrenciler sanal eğitime alışamadı, dersleri ciddiye almadı ve odaklanamadı.





Öğrenci Veli Derneği’nin velilerle yaptığı uzaktan eğitim uygulaması anketinin sonuçları dün açıklandı. 400 veliyle yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, anket sorularını yanıtlayan velilerin çocuklarının yüzde 13’ü uzaktan eğitim uygulamasına katılmıyor ya da katılamıyor.





Uzaktan Eğitim Raporu’na göre, velilerin, uzaktan eğitimle ilgili yaşadıkları en büyük sorun “çocuğun isteksizliği”. Bunu, “internet erişim sorunları” ve “derslerin erken başlaması” izliyor. Raporda, hiçbir teknolojik imkânı olmayan ya da mevsimlik işçi vb. şekilde çalışmak zorunda olduğu için bu imkânlardan hiçbir şekilde faydalanamayan önemli sayıda öğrenci bulunduğuna da dikkat çekiliyor.





Uzaktan eğitim uygulamalarının saati uzadıkça, çocukların eğitime katılım oranının düştüğünün görüldüğü belirtilen raporda, “Burada iletişimin tek yönlü olması ve etkileşimin olmamasının çocukların çabuk sıkılmalarına neden olduğu düşünülmektedir. Ayrıca TV, bilgisayar gibi cihazların karşısında uzun süre kalmanın bazı sağlık sorunlarını beraberinde getirmesi de önemli bir etken olarak değerlendirilebilir” deniliyor.





CANLI DERSLER VERİMSİZ





Ankette, “EBA canlı ders uygulamasını verimli bulup bulmadıkları” sorusuna, velilerin yüzde 69.2’si “verimsiz” yanıtını vermiş. Velilerle yapılan görüşmelerin sonuçlarına göre, uzaktan eğitimin başlamasıyla çocukların yaklaşık yarısında sağlık sorunları ortaya çıkmış.





Veliler, dersin yöntemiyle ilgili yaşanan sorunları şöyle sıralıyor:





Sınıftaki diğer öğrencilerin dikkat dağıtıcı davranışları.

Dikkat sorunu olduğu için isteksiz

Ev ortamı olumsuz etkiliyor. Dikkati dağılıyor.

Sürekli bilgisayar karşısında ve kapalı ortamda

Sürecin getirdiği düzen bozukluğu.

Sanal ortam olduğu için dersleri ciddiye almıyor.

Anlamıyor.





TEKRAR BIKTIRIYOR

Derslerin işlenişiyle ilgili sorunlar da şunlar:





Konular çok basit. Ayrıntı bilgi yok.

Derslerin çok kısa olması.

Ders anlatımları hızlı.

TV’de derslerin kısa sürmesi ve öğretmenlerin değişmesi.

Aynı derslerin sıkça tekrarı.





EŞİTSİZLİK ARTACAK

Raporun sonuçları ve öneriler şöyle:





Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerini alamaz.

Yüz yüze eğitimde yaşanılan eşitsizlik, uzaktan eğitimin bu haliyle devam etmesi durumunda resmi ve özel okullar arasındaki eşitsizliği daha da artıracak.

Gereksinimi olan tüm öğrencilerin bilgisayar, tablet, TV cihazlarının, internet erişim ve kullanım olanaklarının devlet tarafından ücretsiz sağlanması gerek.

Uzaktan eğitimde kullanılan ders ve materyal içeriklerinin yetersizliği belirgin bir şekilde ortaya çıktı.

Ders sunum ve içerikleri, bilimsel eğitim ilkesi referans alınarak ve dezavantajlı öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmalı.