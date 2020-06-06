Sanal dünyada da ırkçılık!

EA Sports, ırkçılığa karşı alacağı yeni tedbirleri resmi Twitter hesabında takipçileri ile paylaştı.





Amerika Birleşik Devletleri’nin Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini protesto etmek maksadıyla başlayan gösteriler dünyanın dört bir tarafına yayıldı.





Irkçılığın sanal dünyada da devam ettiğine dair eleştirilere muhatap olan şirketler geç de olsa harekete geçti. Oyun dünyasının önde gelen şirketlerinden EA'nın Florida’daki stüdyosu EA Tiburon önceki gün Madden NFL 21 için planladıkları etkinliği iptal etmişti.





EA SPORTS: DAHA FAZLA ŞEY YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ KABUL EDİYORUZ





Gerekçe olarak dikkatleri protestoların üzerinden alıp kendilerine çekmenin doğru olmadığı paylaşılmıştı. Bugün bir adım da EA Sports’tan geldi.





EA Sports ırkçılığın hiçbir türüne müsamaha göstermeyeceğine dikkati çekerek, “Toksik davranış hızla değişiyor ve gelişiyor. Oyunlarımızda ırkçı, yabancı düşmanlığı, homofobik veya cinsiyetçi davranışları sürdüren bireyleri aktif olarak izlemek ve kaldırmak için daha fazla şey yapmamız gerektiğini kabul ediyoruz.” ifadesi yer aldı.







EA Sports, bu tür davranışların önüne geçebilmek adına alacağı önlemleri de mesajında paylaştı.





EA HEM OYUNLARINDA HEM DE TOPLULUĞUNDA IRKÇILIĞA KARŞI HANGİ TEDBİRLERİ ALACAK?





1) Filtre setimizin kapsamlı olmasını ve çeşitli dilleri, lehçeleri ve argoları kapsamasını sağlamak için şartlar listemizi aktif olarak inceliyoruz. Bu, düzenli olarak gözden geçirip genişleteceğimiz bir şey olacak.





2) Oyuncuların toksik davranışlar olduğu an raporlamalarını ve ekiplerimizin bu içeriği ve savunucularını kaldırmalarını daha kolay ve hatasız hale getirmek için oyunlara raporlama işlevselliğini artıracak daha fazla araç ekliyoruz.





3) Bazı oyunlarımızdaki yüksek toksik davranış hacmi sebebiyle oyunlarımızdan çıkarmak için daha hızlı hareket etmek amacıyla davranışları inceleme sıklığını artırdık. Ayrıca, sorunu çözmek için ekiplerimize daha fazla özel kaynak eklemek istiyoruz.





EA Sports, yukarıdaki tedbirleri sıralamış olsa da yalnızca bu önlemlerle de sınırlı kalmayacağını mesajının sonunda belirtti.





Webtekno'nun haberine göre EA Sports’un ardından EA Sports NHL hesabından da NHL oyunlarında alınacak diğer önlemler paylaşıldı.