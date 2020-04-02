Samanyolu Haber /Gündem / Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından infazda eşitlik çağrısı /02 Nisan 2020 22:30

Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından infazda eşitlik çağrısı

Sanatçılar, şairler, oyuncular ve siyasetçiler sosyal medyadan yayınladıkları video mesajlarla infazda eşitlik çağrısında bulundu.

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Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından birçok isim görüşmeleri devam eden yeni infaz yasasının tüm tutukluları kapsaması için video mesaj yayınladı.

Türk edebiyatının önemli şairleri arasında yer alan Şükrü Erbaş, Ahmet Telli ve Hicri İzgören gibi isimlerin yanı sıra oyuncular Lale Mansur, Jülide Kural, Deniz Türkali, Suavi, Feryal Önel, dansçı Zeynep Tanbay, söz yazarı Gülten Kaya, orkestra şefi Cem Mansur mesajlarında mahpuslar arasında ayrım yapılmamasını söyledi. 

İNFAZDA EŞİTLİK İÇİN SEFERBERLİK

Eşitsizliğin ve adaletsizliğin toplumun vicdanını yaralayacağı vurgulandı.

Siyaset bilimci Nuray Mert, avukat Eren Keskin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Akın Birdal, Ufuk Uras, Gülseren Onanç, akadamisyen Vahap Coşkun, gazeteci-yazarlar Mehmet Altan ve Ali Bayramoğlu, sosyolog Neşe Özgen, Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Sevtap Yokuş, hekim Onur Hamzaoğlu infazda eşitlik için mesaj yayınladı.
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Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından infazda eşitlik çağrısı

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