Samanyolu Haber /Gündem / Sanatçı Ayşegül Atik hayatını kaybetti /09 Haziran 2020 10:29

Sanatçı Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Tiyatronun önemli oyuncularından Ayşegül Atik hayatını kaybetti

SHABER3.COM

Usta tiyatrocu Ayşegül Atik yaşamını kaybetti. Atik, Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi’nin kuruluşundan itibaren Oyunculuk Anasanat Dalı öğretim elemanı olarak görev yapıyordu.

Haberi meslektaşı, öğretim görevlisi olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Koordinatörü Çetin Özen duyurdu.Atik'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtildi.

AYŞEGÜL ATİK KİMDİR?

Ayşegül Atik 1948 yılında Ankara'da doğdu. Asıl adı Mürşide Ersoy olan oyuncu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Devlet Tiyatrosunda başta Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi gibi oyunlarda rol aldı.

1978'de Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak çeşitli topluluklarda çalıştı. Eski eşi Ali Atik ve Levent Kırca'yla çeşitli skeçlerde yer aldı. Oyuncu, 'En Son Babalar Duyar'ın başta olduğu birçok dizide oynadı
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