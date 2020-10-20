Sanatçı Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı: Organ nakli olması gerekiyor

Hakan Taşıyan’ın sosyal medya hesabından “Sevgili Dostlarımız, Değerli Sanatçımız Hakan Taşıyan bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır. Organ Nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için destek lazım desteklerinizi bekliyoruz” açıklaması yayımlandı.





Açıklama üzerine Hakan Taşıyan’ın 30 yıllık arkadaşı, prodüktörü, şarkıcı Taner Solak yaptığı açıklamada, “Klip çekimimiz vardı. Bir gün önce, ayağının ağrıdığını söyledi, ancak klip çekimini zor da olsa tamamlayabildik. Bu olaydan önce de yüzü, vücudu şişiyordu, ‘hızlı bir şekilde kilo alıyorum’ diyordu” bilgisini verdi.





Hakan Taşıyan’ın daha sonra GATA olarak bilinen Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığını ifade eden Taner Solak, “Karaciğer ve böbrek yetmezliği olduğu söylendi. Sağlık sorunlarının duyurulmasını hiç istemez. Bu nedenle bu konuda hiç yardım istemedi. Açıklama yapmak durumunda kaldık, çünkü Hakan Taşıyan’ın acil bir şekilde organ nakline ihtiyacı var. Bu tedavinin de çok yüksek maliyetlerde ameliyatlar olduğunu öğrendik. Devlet büyüklerimizden ve sevenlerinden destek bekliyoruz” diye konuştu.