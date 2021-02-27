Samanyolu Haber /Gündem / Sanatçı Hakan Taşıyan için acil karaciğer çağrısı /27 Şubat 2021 13:59

Sanatçı Hakan Taşıyan için acil karaciğer çağrısı

Sanatçı Hakan Taşıyan’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği belirtildi.

SHABER3.COM

Yaklaşık 4 aydır hastanede tedavi gören Sanatçı Hakan Taşıyan’ın durumunun ciddiyetini koruduğu duyuruldu. Taşıyan’ın acil böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiği ifade edildi.
 
Hakan taşıyan sevenlerine önemli duyuru, başlığıyla yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde, doktorlarımızın yapmış olduğu tetkikler neticesinde, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği tespit edilmiştir. Öncelikle birinci derece yakınlarından (aile bireylerinden) alınan kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer için herhangi bir donör bulunamamıştır. Durumu kritikliğini korumaktadır ve doktorlarımızın verdiği bilgi neticesinde karaciğerin acil olarak bulunması gerektiği bildirilmiştir.

Tedavi sürecinde doktorlarımızın vücudu dengede tutabilmek için belirli aralıklarla vücuttan su çekme işlemi ve diyaliz işlemi uygulanmaktadır. Hakan Taşıyan sevenlerinden dualarını eksik etmemesini ve Allah’ın izniyle sağlıklı günlere kavuşması ve sevenlerine tekrar “doktor’’ olmasını tüm kalbi duygularımızla diliyoruz. Yanımızda olan tüm kardeşlerimize sevgilerimizle.”
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