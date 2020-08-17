Samanyolu Haber /Gündem / Sanatçı Necmettin Yıldırım virüs nedeniyle hayatını kaybetti /17 Ağustos 2020 22:46

Sanatçı Necmettin Yıldırım virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk sanat müziği ses sanatçısı Necmettin Yıldırım, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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TRT İstanbul Radyosu’nun Türk sanat müziği ses sanatçısı Necmettin Yıldırım, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

Bir dönem Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nda da görev yapan TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Necmettin Yıldırım, Covid-19 nedeniyle entübe olarak yoğun bakımda tedavi görüyordu. Yıldırım, bu sabah hayatını kaybetti.

necmettin yıldırım
9 Mart 1960 yılında Malatya’nın Darende İlçesi’nin Günpınar köyünde dünyaya gelen Necemettin Yıldırım, Adana Yapı-Sanat Enstitüsü İnşaat ve Sıhhi Tesisat Bölümü’nden mezun oldu. Müzik öğrenimine, 1977’de İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’nde başladı. 1979’da kısa bir süre İstanbul Devlet Operası’nda korist olarak görev yaptı. Aynı yıl, sınavlarını kazanarak girdiği Devlet Korosu’ndan 1986’da TRT İstanbul Radyosu’na naklen geçti. Çok sayıda Türk Musikisi sesli yayınında solist ve korist olarak görev aldı. 
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