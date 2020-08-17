Sanatçı Necmettin Yıldırım virüs nedeniyle hayatını kaybetti

TRT İstanbul Radyosu’nun Türk sanat müziği ses sanatçısı Necmettin Yıldırım, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.





Bir dönem Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nda da görev yapan TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Necmettin Yıldırım, Covid-19 nedeniyle entübe olarak yoğun bakımda tedavi görüyordu. Yıldırım, bu sabah hayatını kaybetti.



