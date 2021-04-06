Samanyolu Haber /Gündem / Suavi: Yalvarıyorum daha ne yapayım! /06 Nisan 2021 08:33

Suavi: Yalvarıyorum daha ne yapayım!

Sanatçı Suavi, annesi ve babası tutuklu olan, lenf kanseri Hakan Dağdeviren'in annesinin yanında olmasını sağlayacak bir çözümün bulunmasını istedi. Canlı yayında yetkililere seslenen Suavi, "Hakan'ın annesini oraya koyup başına jandarma mı koyacaksınız, anneye kelepçe mi takacaksınız, ayağına elektronik pranga mı takacaksınız, ne yapacaksınız yapın. Yalvarıyorum daha napayım" dedi.

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Sanatçı Suavi, lenf kanseri tedavisi gören Hakan Dağdeviren’in annesinin yanında olmasını sağlayacak bir çözümün bulunmasını istedi. Suavi, “12 yaşında çocuğa diren demek utanç veriyor ama diren be Hakan. Direnmek yaşamaktır canım kardeşim. Kimseye ayıp yüklemiyorum, ricamın dikkate alınmasını istiyorum. Yalvarıyorum daha napayım” dedi.

Avrupa Adalet İnisiyatifi’nin Youtube yayınına katılan Sanatçı Suavi, annesi ve babası tutuklu lenf kanseri Hakan Dağdeviren’in annesinin yanında olmasını sağlayacak bir çözümün bulunmasını istedi.

"ÇÖZÜM OLSAM UÇAĞA ATLAR YANINA GİDERİM"
 
Herkes gibi kendisinin de sınandığını ifade eden Suavi, “Bir yürek taşıyorum yumruğum kadar. Bu kadar acıyla benim sınanmam, tahrip edilmem kimin haddine. Ama ben de sınanıyorum herkesle birlikte bu çarpık yaşanan şeyleri gördüğüm zaman. Rica ediyorum sizlerden. Yemin ediyorum Hakan'a çözüm olsam uçağa binip yanında ranzaya oturup onunla son dakikaya kadar omuz omuza kalmazsam Suavi değilim. Ama Hakan beni talep etmiyor, annesini istiyor” dedi.

"12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA DİREN DEMEK UTANÇ VERİYOR"

Hakan’ın annesinin yanında olmasını sağlayacak bir çözüm bulunması için yalvardığını kaydeden Suavi, konuşmasına şöyle devam etti: “Bir çözüm bulun lütfen. Hakan’ın annesini oraya koyup başına jandarma mı koyacaksınız, anneye kelepçe mi takacaksınız, ayağına elektronik pranga mı takacaksınız. Ne yapacaksınız yapın. Bu toplumun buna ihtiyacı var. Bir takım tansiyonların düşmesi lazım. Canım Hakan bu tükenmeyi sana söyledim, içimde bir his tükenmeyeceğini söylüyor. 12 yaşında çocuğa diren demek utanç veriyor ama diren be Hakan. Direnmek yaşamaktır canım kardeşim. Kimseye ayıp yüklemiyorum, ricamın dikkate alınmasını istiyorum. Yalvarıyorum daha napayım.”

“SUAVİ İLE 22 YILDIR BERABERİM, 2 KERE AĞLARKEN GÖRDÜM”
 
Suavi’nin eşi Gönül Yılman Saygan ise sosyal medya hesabından, “22 yıldır Suavi ile beraberim . Sadece 2 kere ağlarken gördüm, biri annesi öldüğünde diğeri ise bu gece Hakan’ın annesizliğini anlatırken. İnanamadım. Suavi çok kontrollü bir adamdır. Ne katliamlar yaşadı dağ gibi durdu , Hakan direniyor biz de direneceğiz” paylaşımı yaptı.
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