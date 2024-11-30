Sanatçı Suavi'ye ağaç kesimi yüzünden para cezası

İncelemenin Detayları
Kesilen Ağaçlar: Bodrum Belediyesi’nin onayladığı projede yer alan "ağaç rölöve paftası" doğrultusunda, 29 ağacın taşınmadığı ve korunması gereken 11 ağacın kesildiği belirlendi.
Park Alanında Kesim: Arazinin kuzeybatısındaki park alanında da ağaçların kesildiği tespit edildi. Sadece bir zeytin ağacının bırakıldığı rapor edildi.
Suavi'nin Savunması
Suavi, yaptığı açıklamada iddiaları yalanlamış ve ağaçların yerlerini değiştirmek için gerekli zirai tekniklerin kullanıldığını belirtmişti. Ayrıca, ağaçları koruma altına aldığını ifade etmişti.
"Ben o araziyi 2000 yılında satın aldım. 24/25 yıllık mülkiyet. Tescilli, endemik tek ağaç da, imar da yoktu" diyerek, imar affı bekleyen rant gruplarının karalama kampanyası başlattığını iddia etti.
Soruşturma ve Ceza
Yapılan inceleme ve tespitlerin ardından sanatçı Suavi’ye 47 bin TL idari para cezası kesildi.