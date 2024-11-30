Samanyolu Haber /Gündem / Sanatçı Suavi'ye ağaç kesimi yüzünden para cezası /30 Kasım 2024 23:36

Sanatçı Suavi'ye ağaç kesimi yüzünden para cezası

Son günlerde yaşanan polemiklerden biri de çevreci kimliğiyle tanınan sanatçı Suavi'nin Bodrum'daki arazisine inşaat yaptırmak için ağaçları kestirdiği iddiasına dayanıyordu. Suavi ağaçları kesmediğini kökleri ile koruyarak bir başka yere naklettiğini söylemişti. Bakanlık inceleme sonucu ağaçların kesildiğine hükmedip Suavi'ye 47 bin TL para cezası verdi.

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Bodrum’da bulunan arazisindeki ağaçların kesilmesine yönelik başlatılan soruşturma sonucunda sanatçı Suavi'ye 47 bin TL para cezası verildi. Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, arazide korunması ve taşınması gereken ağaçların kesildiği tespit edildi.

İncelemenin Detayları

Kesilen Ağaçlar: Bodrum Belediyesi’nin onayladığı projede yer alan "ağaç rölöve paftası" doğrultusunda, 29 ağacın taşınmadığı ve korunması gereken 11 ağacın kesildiği belirlendi.

Park Alanında Kesim: Arazinin kuzeybatısındaki park alanında da ağaçların kesildiği tespit edildi. Sadece bir zeytin ağacının bırakıldığı rapor edildi.

Suavi'nin Savunması

Suavi, yaptığı açıklamada iddiaları yalanlamış ve ağaçların yerlerini değiştirmek için gerekli zirai tekniklerin kullanıldığını belirtmişti. Ayrıca, ağaçları koruma altına aldığını ifade etmişti.

"Ben o araziyi 2000 yılında satın aldım. 24/25 yıllık mülkiyet. Tescilli, endemik tek ağaç da, imar da yoktu" diyerek, imar affı bekleyen rant gruplarının karalama kampanyası başlattığını iddia etti.

Soruşturma ve Ceza

Yapılan inceleme ve tespitlerin ardından sanatçı Suavi’ye 47 bin TL idari para cezası kesildi.
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