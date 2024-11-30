Sanatçı Suavi'ye ağaç kesimi yüzünden para cezası





İncelemenin Detayları

Park Alanında Kesim: Arazinin kuzeybatısındaki park alanında da ağaçların kesildiği tespit edildi. Sadece bir zeytin ağacının bırakıldığı rapor edildi.





"Ben o araziyi 2000 yılında satın aldım. 24/25 yıllık mülkiyet. Tescilli, endemik tek ağaç da, imar da yoktu" diyerek, imar affı bekleyen rant gruplarının karalama kampanyası başlattığını iddia etti.





Bodrum’da bulunan arazisindeki ağaçların kesilmesine yönelik başlatılan soruşturma sonucunda sanatçı Suavi'ye 47 bin TL para cezası verildi. Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, arazide korunması ve taşınması gereken ağaçların kesildiği tespit edildi.Kesilen Ağaçlar: Bodrum Belediyesi’nin onayladığı projede yer alan "ağaç rölöve paftası" doğrultusunda, 29 ağacın taşınmadığı ve korunması gereken 11 ağacın kesildiği belirlendi.Suavi, yaptığı açıklamada iddiaları yalanlamış ve ağaçların yerlerini değiştirmek için gerekli zirai tekniklerin kullanıldığını belirtmişti. Ayrıca, ağaçları koruma altına aldığını ifade etmişti.Yapılan inceleme ve tespitlerin ardından sanatçı Suavi’ye 47 bin TL idari para cezası kesildi.