Samanyolu Haber /Gündem / Sanatçı Tunç: Alman polisi listede olduğumu bugün bildirdi /23 Temmuz 2021 15:12

Sanatçı Tunç: Alman polisi listede olduğumu bugün bildirdi

Almanya'da yaşayan sanatçı Ferhat Tunç, Alman polisi tarafından kendisine '54 kişilik ölüm listesinde adının geçtiği' bildirilerek, can güvenliği konusunda uyarıldığını duyurdu.

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Almanya’da yaşayan sanatçı Ferhat Tunç, olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Can güvenliği konusunda Alman polisi tarafından uyarıldığını söyleyen Tunç, “Bugün Almanya’nın Darmstadt Polis Merkezinden özel görevli polisleri tarafından, 54 kişilik ölüm listesinde adımın geçmesi nedeniyle bilgilendirildim. Can güvenliğimin tehdit altında olduğu bildirildi bana. Konuyla ilgili benimle dialogda olacaklarını belirttiler” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? 

Alman polisi, geçtiğimiz günlerde sosyal medya kanallarından yayılan ve AKP destekli grupların paylaştığı infaz edilecek 55 kişilik muhalif gazeteci listesiyle ilgili birçok kişiye uyarı ziyareti yapmaya başlamıştı. Birçok Türkiye kökenli gazetecinin evine giden polis ekipleri bu kişilere dikkatli olmaları ve herhangi bir tehlike hissettiklerinde kendilerini aramaları yönünde uyarılarda bulunmuşlardı. Diğer yandan polisler birkaç infaz listesiyle ilgili kendilerine istihbari bilgi geldiğini de paylaşmıştı.

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