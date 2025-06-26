Samanyolu Haber /Gündem / Sanatın diliyle gönüllere dokundular /26 Haziran 2025 14:19

Sanatın diliyle gönüllere dokundular

ABD merkezli Mentor Portal tarafından düzenlenen Colors of Heritage programı, bu yıl ilk kez Los Angeles’ta sahne aldı. Programda ABD genelindeki hafta sonu okullarından seçilen, sahne sanatlarında yetenekli 28 kişilik bir ekip yer aldı.

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Mentor Portal tarafından düzenlenen Colors of Heritage programının sunuculuğunu gazeteci Metin Yıkar üstlendi. Sahnede ise sadece şarkılar değil, kültürlerin, dillerin ve kalplerin sesi yankılandı.

Türk, Kore, Kazak kökenli Amerikalı çocuklar ve daha niceleri, kendi kültürel miraslarını gururla sahneye taşıdı. Bu sahnede sadece yetenekler değil, kimlikler, köprüler ve dostluklar sergilendi.

Programa katılan öğrenciler, yalnızca sahneye değil; onlara kapılarını ve kalplerini açan gönüllü ailelerin evlerine de konuk oldu. Bu karşılaşmalar sayesinde, kültürler arası bağlar yalnızca sahnede değil, sofralarda, sohbetlerde ve günlük hayatın içinde kuruldu.

Birlikte geçirilen bu birkaç gün, hem çocuklara hem ev sahibi ailelere unutulmaz anılar, yeni dostluklar ve kalplerde iz bırakan bir kardeşlik duygusu armağan etti. Sanatın ve misafirperverliğin bir araya geldiği bu atmosferde, sadece performanslar değil, samimiyet ve güven duygusu da sahnelendi.
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