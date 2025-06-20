Sanatla birleşen sesler! Creative Atina Müzik Festivali, kültürler arası köprü oldu

PIGI KOIN.S.E.P. tarafından koordine edilen etkinlik, Mülteci Haftası Yunanistan 2025 kapsamında gerçekleştirildi ve göçmenlerin, mültecilerin sanatsal katkılarını onurlandırmayı amaçladı.





















































Çok sayıda genç sanatçının katıldığı şarkı ve enstrüman yarışmaları, kültürel çeşitliliği ve sanatsal yetenekleri gözler önüne serdi. Festivalde şarkı yarışmasında Leila Machitidze, enstrüman kategorisinde ise Seraina Papageorgiou birincilik kazandı. Öte yandan Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) sanatçılarının da sahne aldığı gecede Arnavutluk, Almanya, Polonya ve Romanya’dan katılımcılar performans sergiledi.

















Gecenin sonunda kazananlara ödüller verildi, tüm katılımcılara sertifikalar takdim edildi ve etkinlik, dostluk ve kültürel uyum mesajlarıyla sona erdi.





























Festival, Apostolos Takis’in yönettiği Yunan Geleneksel Dans Grubu’nun geleneksel dans gösterileriyle başladı.Etkinliği sunan Sissy Kostakis, “Bu gece, sadece müziğin tadını çıkarmıyoruz. Kültür, birlik ve ilham kutlamasını deneyimleyeceğiz" diyerek özellikle Atina Belediyesi'ne pratik desteğinden dolayı teşekkür etti ve şuna dikkat çekti: "Atina Müzik Festivali sadece bir müzikal etkinlik değil. Kültürler arasında bir köprüdür, farklı anavatanlardan, kültürlerden ve dillerden insanları birleştiren bir sestir. Yeni nesle ses veren, Sanat yoluyla anlayış ve işbirliği köprüleri kurmaya teşvik eden bir festivaldir. ”Atina Belediyesi Göçmen ve Mültecilerin Sosyal Entegrasyonundan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sn. Thanasis Cheimonas, konuşmasında göçmenlerin sosyal entegrasyonuna dair önemli mesajlar verdi.Ardından eski NBA yıldızı ve insan hakları aktivisti Enes Kanter Freedom, özgürlük ve dayanışma temalı bir konuşma yaptı.