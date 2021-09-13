Samanyolu Haber /Ekonomi / Sanayi üretimi düşüşe geçti /13 Eylül 2021 20:00

Sanayi üretimi düşüşe geçti

Sanayi üretimi haziranda son 10 ayın en hızlı yükselişini yakaladıktan sonra temmuzda son 15 ayın en hızlı düşüşünü yaşadı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı sanayi üretimi endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalırken yıllık yüzde 8,7 artış kaydetti.

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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,7 arttı.

Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,0 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

SANAYİDE İSTİHDAM 287 BİN KİŞİ AZALDI

Sanayi üretimi haziranda yüzde 2,3 ile 10 ayın en hızlı yükselişini gösterirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artış kaydetmişti. Bu gelişmede, korona yasaklarının haziran ayı itibariyle büyük oranda kaldırılması etkili olmuştu. Haziran ayında istihdam artışında 296 bin kişiyle sanayi ilk sırada yer almıştı. Sanayi sektöründe istihdam temmuzda ise bir önceki aya göre 287 bin kişi azaldı.
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