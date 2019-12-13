Samanyolu Haber /Ekonomi / Sanayi üretimi Ekim'de beklentinin altında geldi /13 Aralık 2019 11:44

Sanayi üretimi Ekim'de beklentinin altında geldi

Ekim ayında yüzde 5.4 oranında artması beklenen sanayi üretimi, yüzde 3.8 artış göstererek beklentilerin altında kaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Ekim ayı sanayi üretimi endeksi verilerini açıkladı.

Eylül ayında yüzde 3.4 artış gösteren sanayi üretimi, ekim ayında da yukarı yönlü ivmeyi sürdürdü ve yüzde 3.8 artış gösterdi. Ancak, bu artış yüzde 5.4'lük beklentilerin altında kaldı.  

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.2 arttı.

Bir önceki aya göre düşüş var

Dünya'nın aktardığına göre, diğer taraftan sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.9 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 azaldı.
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