Sanayiciye ağustos şoku!

Sanayide temmuz ayında bir önceki aya göre elde edilen yüzde 4,3'lük artış kısa sürdü.





Türkiye'de sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 3,6 düştü. Buna göre 2018 yılı ağustos ayından bu yana sanayide daralma devam ediyor.





MADENCİLİK YÜZDE 6 DARALDI





Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6, imalat sanayi yüzde 3,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 0,4 azaldı.





SANAYİ ÜRETİMİ TEMMUZ AYINDA BİR ÖNCEKİ AYA KIYASLA ARTMIŞTI





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