Sanayide çarklar durdu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) nisan ayında 33,4’e gerileyerek imalat sektöründe belirgin bir yavaşlamaya işaret etti.





Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, martta 48,1 olarak ölçülen PMI nisanda 33,4’e geriledi.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ve salgının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin sonucu imalat sektöründeki yavaşlama endeks tarihinde en üst seviyeye çıktı.





SANAYİDE ÇARKLAR DURDU





ISO Sektörel PMI nisan ayı verileri Covid-19 salgınının imalat sektörünün tamamını sarstığını gösterdi.





Takip edilen sektörlerin tamamında faaliyet şartları 2019 yılı haziran ayından bu yana ilk kez yavaşladı.





Tüm sektörlerdeki yavaşlama, sektörel PMI serisinin başladığı Ocak 2016’dan beri en yüksek oranlarda gerçekleşti.



