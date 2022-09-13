Samanyolu Haber /Gündem / Sanayide salgın sonrası en sert düşüş yaşandı /13 Eylül 2022 22:02

Sanayide salgın sonrası en sert düşüş yaşandı

Sanayi üretimde açıklanan verilerle görülen üretim düşüşünün, salgından bu yana kaydedilen en sert oynama olduğu ifade edildi.

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Sanayi üretiminde açıklanan son verilerin, sektörde salgın sonrası yaşanan en sert düşüşü ortaya koyduğu belirtildi.

Evrensel'de yer alan habere göre sanayi üretiminde, Kovid-19 pandemesinden bu yana en sert aylık düşüş kaydedildi

Üretim, temmuzda aylık bazda yüzde 6,2 düştü. Yıllık sanayi üretimi yüzde 8 artış beklentilerine karşın yüzde 2,4 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 3,1 artış oldu.

Sanayi üretimi haziranda aylık yüzde 1,4, yıllık yüzde 8,8 artış göstermişti.

TÜİK verilerine göre aylık bazda madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,6, imalat sanayi yüzde 6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 3,1 düştü.
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