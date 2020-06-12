Sanayide tehlike çanları çalıyor

Türkiye’nin ekonomik büyümesinin öncü göstergelerinden olan sanayi üretiminde büyük düşüş… Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 33,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 14,9 azaldı.







Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 13,0, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 32,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 12,4 azaldı.





TÜRKİYE İLE İLGİLİ KİM HANGİ EKONOMİK TAHMİNİ YAPTI?





Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye’nin 2020 yılını yüzde 4,8 daralma ile tamamlayacağını virüste ikinci dalga olması halinde ise ekonominin yüzde 8,1 küçüleceğini öngörüyor. Dünya ekonomisinin ise bu yıl yüzde 6 daralması bekleniyor. OECD, salgın nedeniyle son 100 yılın en kötü ekonomik krizinin yaşandığına dikkat çekti.





Dünya Bankası, Türkiye için 2020 yılı GSYH büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Ocak ayında yayınladığı “Küresel Ekonomik Görünümler” raporunda Türk ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3,0 büyüyeceği tahmininde bulunan, ancak Nisan ayında yayınladığı raporda bu beklentisini yüzde 0,5 büyüme olarak revize eden Dünya Bankası, bugün yayınladığı Haziran 2020 Küresel Ekonomik Görünüm raporunda bu tahminini yüzde 3,8 daralma yaşanacağı yönünde değiştirdi.