Samanyolu Haber /Gündem / Sancaklı'dan asgari ücret ve emekli maaşı zammı iddiası; Erdoğan ile görüştüm... /28 Mart 2022 17:24

Sancaklı'dan asgari ücret ve emekli maaşı zammı iddiası; Erdoğan ile görüştüm...

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin istişare toplantısında yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ifade ederek asgari ücrete ve emekli aylıklarına zam yapılacağını ileri sürdü. Sancaklı zamlı maaş için tarih de verdi.

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Asgari ücrete ikinci zam tartışmalarına MHP Milletvekili Saffet Sancaklı da dahil oldu. Erdoğan ile görüştüğünü belirten Sancaklı, zamlı maaşlar için Temmuz ayını işaret etti. 

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Teşkilatı ilçelerde yaptığı istişare toplantılarına devam ediyor. Son istişare toplantısı önceki gün Gölcük’te yapıldı. 

Toplantıya Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın sözleri damga vurdu. Sancaklı, ekonomi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜM
Kocaeli Gazetesi'nden Serhat Güneş'in haberine göre, Saffet Sancaklı, partililerine seslendiği konuşmasında temmuz ayında asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam geleceğini açıkladı.

Konu ile ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini ifade eden Sancaklı, kesin ifadeler kullandı.

TEMMUZ AYINDA DA MAAŞLARA ZAM GELECEKTİR
Sancaklı, “İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak. Çiftçilerimizin kredilerinde kolaylık sağlanacak. Halkımızın yanında olmaya devam edecek olan Cumhur İttifakı bunu her alanda göstermeye devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 gün önce imzaladığı kararname ile çiftçilerimizin borçlarının yüzde 75’ini devletimizin ödeyeceğini ilan etti. Temmuz ayında da maaşlara zam gelecektir” dedi. 

BAKAN ANLAMSIZ BULMUŞTU
Sancaklı’nın konuşması akıllara geçtiğimiz hafta zam tartışmaları ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in sözlerini getirdi. Bilgin, zaten önemli bir artış yaptıklarını söyleyerek tartışmaları anlamsız bulduğunu ifade etmişti.

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