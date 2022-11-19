Sancar: Devletin içindeki güçler, kaosla seçim sürecini dizayn etmeyi planlıyor





HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Devletin içindeki belirli güçler, kaos planlarıyla seçim sürecini ve siyaseti de dizayn etmeyi mutlaka planlıyorlardır” dedi.









HDP’nin Ağrı 4’üncü Olağan İl Kongresi’nde konuşan Sancar, bu yılın final yılı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi; "Türkiye zor bir dönemeçten geçiyor. Geçen yıldan beri tekrar tekrar vurguluyoruz. Bu yıl final yılıdır. Bu seçimler Türkiye tarihinin en önemli seçimi olacak. Bu seçimler gerçekten de toplumsal mücadele ile siyasal mücadelenin en sıkı bir biçimde iç içe geçtiği bir dönemeçte.

Bu iktidar seçimlere giderken pek çok manevra yapacak. Bizler bunu aylardır dile getiriyoruz. Kaos planları da yapacaklardır. En azından bu iktidarın içindeki belirli odaklar yapacaktır. Devletin içindeki belirli güçler, kaos planlarıyla seçim sürecini ve siyaseti de dizayn etmeyi mutlaka planlıyorlardır. Bunları mutlaka her seferinde bilmemiz ve görmemiz, yolumuzu yürürken tedbir almamız gerekiyor. Taksim’de geçen hafta bir bombalı saldırı gerçekleşti, orada vahşi bir katliam yaşandı."









İktidarın sürekli bir şeyleri gizlemeye çalıştığını belirten Sancar, "Bu katliamdan kim fayda umuyorsa, ona karşı mücadelede tavizsiz olacağız. Patlama olduğu andan itibaren bu iktidarın yaptıklarını da hepimiz görüyoruz. Önce karartma uyguladılar, sansürü devreye soktular. İnternette bant daraltma yöntemiyle gerçeğin halka ulaşmasını engellemeye çalıştılar. Neden, neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? İlk andan itibaren gizlemeye çalıştılar. Sonra da ortalığı bulandırmak için sürekli yeni senaryolar ortaya attılar. Biz bu yöntemi de tanıyoruz, biliyoruz. Bütün bu yapılanlar suçluluk telaşının birer delilidir. En başta, İçişleri Bakanı demeyeceğim kendisine, Suç İşleri Bakanının ortalığı bulandırma çabası bir suçlunun telaşı, bir hesap verme paniğinin yansımasıdır. Neden bu kadar karanlık yaratıyorsunuz, neden bu kadar çarpıtma yöntemine başvuruyorsunuz? Çünkü halklar da görüyor, Türkiye toplumu da görüyor burada karanlık hesaplar var. Bu hesaplar iktidarın içindeki güçlerle bağlantılıdır." açıklamasını yaptı.



