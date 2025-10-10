Sandalyedeki Emanet Viyana’da seyirciden tam not aldı!

Viyana’da anlamlı bir tiyatro etkinliği daha sahnelendi. Wien AKM tarafından düzenlenen “Sandalyedeki Emanet” adlı tiyatro oyunu, VHS Heiligenstadt salonunda izleyiciyle buluştu.





Yönetmenliğini ve metin yazarlığını Ramazan Er’in üstlendiği oyun, özgürlük, vicdan, adalet ve insanlık kavramlarını sorgulatan etkileyici sahneleriyle izleyenleri duygulandırdı.





Yaklaşık 250 kişinin katılım sağladığı etkinlikte, salonun tamamı doldu. “Sandalyedeki Emanet” izleyicileri iki perdeden oluşan dramatik bir yolculuğa çıkardı.





Gerçeklerden İlham Alan Bir Hikâye

İlk perde olan “Meriç ve Mahkeme” bölümünde; karakterlerin özgürlük arayışı, adalet mücadelesi ve sürgün hayatına dair kesitler etkileyici diyaloglarla sahneye taşındı. Aradaki kısa molanın ardından sahnelenen “Hücre” bölümünde ise izleyiciler, insanın yalnızlıkla, inançla ve vicdanıyla yüzleştiği derin bir içsel hesaplaşmaya tanıklık etti.





Sade bir sahne tasarımıyla sunulan oyunda, bir plastik sandalye simgesel bir obje olarak öne çıktı. Işık oyunları, sessizlik ve kuş sesleriyle birleşen atmosfer, izleyicilere adeta hapishane duvarlarının ardındaki umudu hissettirdi.









Duygu Dolu Anlar ve Dakikalarca Alkış

Oyunun finalinde salonu dolduran seyirciler uzun süre ayakta alkışladı. Birçok izleyici, gözyaşlarını tutamadı. Özellikle hücre sahnesindeki sessizlik anları, izleyenlerin kalbine dokunan en güçlü bölümlerden biri oldu.





Etkinlik sonunda yapılan kısa değerlendirmede, izleyiciler “Sanatın diliyle anlatılan bir adalet çığlığı izledik”, “Sarsıcı ama umut veren bir hikâye” gibi yorumlar yaptı.









Wien AKM’den Teşekkür

Organizasyonu üstlenen Wien AKM (Alle Kulturen Miteinander) adına konuşan Mustafa Tombak, gösteriye yoğun ilgi gösteren tüm sanatseverlere ve tiyatro ekibine teşekkür ederek, benzer kültürel etkinliklerin devamına vurgu yaptı.