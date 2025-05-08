'Sandalyedeki Emanet'in ilk gösterimi yapıldı













Bold Medya'dan Mehmet Doğan'ın haberine göre Fulda Suare tiyatro topluluğunun ikinci oyunu “Sandalyedeki Emanet” ilk gösterimini yaptı. Almanya’nın Hünfeld kentinde bulunan Stadthalle Kolpinghaus’da sahnelenen oyun, Türkiye’de son yıllarda yaşanan hak ihlallerini tiyatro sahnesine taşıyor.“Sandalyedeki Emanet” adını taşıyan üç bölüm ve iki perdelik tiyatro oyunu KHK’lı öğretmen Ramazan Er’in bir eseri. Oyunun ilk bölümünde KHK ile mesleğinden ihraç edilen insanların ülkelerinden ayrılmak zorunda kalması dokunaklı bir şekilde betimleniyor. Meriç Nehri’nin azgın sularından geçmek zorunda kalan ailelerin yaşadıkları, izleyenleri hüzünlendiriyor.İki saat süren “Sandalyedeki Emanet” oyunun ikinci bölümünde KHK yargılamaları konu ediniliyor. Oyunda özellikle mahkeme heyeti ile oyunun kahramanı Ali Candan’ın diyalogları dikkat çekiyor.Uzun monologların yer aldığı oyunun ikinci perdesinde ise hapishaneden tanıdık bir çığlık yükseliyor.İki yüzü aşkın davetlinin katıldığı Hünfeld’de sahnelenen oyun izleyenlerden tam not aldı. 11 kişilik oyuncu ekibi sahnede dakikalarca alkışlandı.Oyunun yazarı ve başkahramanı Ali Candan’a hayat veren KHK’lı öğretmen Ramazan Er, oyunla ilgili “Türkiye’de son on yılda yaşanan ama özgür medyanın susturulması nedeniyle bir türlü tüm gerçekliğiyle kamuoyuna ve dünyaya anlatılamayan; hukuksuzluklar, insan hakları ihlalleri ve bu zalim düzenden kaçmak isteyen masum insanların yaşadıkları zorlukları, sanatın evrensel diliyle anlatmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.Fulda Suare tiyatro ekibi oyunu Almanya’nın başka şehirlerinde sahnelenmek için yeni turneye hazırlanıyor.